Cannoli nedir, nasıl bir tatlı? Cannoli hangi ülkeye ait? Masterchef Cannoli tarifi, nasıl bir yemek, nasıl yapılır? Cannoli nasıl bir üründür?

Masterchefte bugün takım dokunulmazlık oyununda Cannoli ürünü yapıldı. Dokunulmazlıkta yapılacak ürün Cannoli oldu. Peki, Masterchef Cannoli nedir? Cannoli nasıl yapılır? Cannoli hangi ülkeye ait? Cannoli nasıl bir tatlı? İşte detaylar...

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CANNOLİ NEDİR?

Cannoli bir İtalyan hamurlu tatlısıdır. Tekil haliyle cannolo (veya Sicilya diliyle cannolu, çoğulu cannola) Latince "canna" kelimesinden köken almıştır ve tatlının anlamı ise "küçük tüp/boru" anlamına gelmektedir. Cannoli'nin kökeni Sicilya'dır ve Sicilya mutfağının bir unsurudur. Ayrıca İtalyan-Amerikan mutfağında da popülerdir. Tatlı İtalya'da genellikle "cannoli siciliani" (Sicilya Cannolisi) olarak bilinir.

Cannoli kızartılmış, içerisine tatlı ve İtalyan lor peyniri olan ricotta doldurulmuş ve tüp gibi biçimlendirilmiş hamurdan oluşur. Çeşitli boyutlarda bulunabilirler, bir parmak boyutunda olabileceği gibi Palermo,Sicilya'da servis edildiği şekliyle bir yumruk büyüklüğünde de olabilir.

CANNOLİ HANGİ ÜLKEYE AİT?

Cannoli İtalya Palermo bölgesinden gelmektedir ve Karnaval sezonu boyunca muhtemelen doğurganlığın sembolü olarak hazırlanmaktadır. Bir efsaneye göre tatlı kökenini Caltanissetta hareminden almaktadır.

CANNOLİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Amerikalıların en çok aşina olduğu versiyonlar orijinal olanlardır. Bu muhtemelen 1900'lerin başlarında İtalya'dan Amerika'ya göçen insanların tatlıyı ülkeye getirmesine ve orijinal şekliyle yapmasına bağlıdır. Daha sonra sınırlı sayıda bazı diğer varyasyonlar da keşfedilmiştir. Cannoli bugün hâlâ genel olarak ricotta ve daha az olarak mascarpone içerecek şekilde İtalyan-Amerikan fırınlarında satılmaktadır. Nadiren, tatlının içi şeker,süt ve mısır nişastası kreması ile de doldurulmaktadır. Her iki durumda da, krema sıklıkla vanilya veya portakal çiçeği suyu ve birazcıkta tarçın ile tatlandırılır. Kıyılmış antep fıstığı içi, yarı tatlı çikolata parçaları, şekerlenmiş narenciye kabukları veya vişneler hâlâ sıklıkla tatlının uçlarındaki açık kısımlara konulmaktadırlar. Bugün bazı fabrikalar cannoliyı çikolata kreması,fıstık ezmesi ve diğer geleneksel olmayan içerikler ile doldurarak üretmektedirler.