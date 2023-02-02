Canlı yayında tırnak kesen kim, hangi kanalda oldu? Canlı yayında tırnak kesme olayı ne?

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı'nın katıldığı bir canlı yayın sırasında cebinden çıkardığı bir makasla tırnaklarını kesti. Gelişme gündem olurken Canlı yayında tırnak kesme olayı ne ve Canlı yayında tırnak kesen kim, hangi kanalda oldu merak edildi.