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Canlı yayında tırnak kesen kim, hangi kanalda oldu? Canlı yayında tırnak kesme olayı ne?

Gündem Haberleri

Canlı yayında tırnak kesen kim, hangi kanalda oldu? Canlı yayında tırnak kesme olayı ne?

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı'nın katıldığı bir canlı yayın sırasında cebinden çıkardığı bir makasla tırnaklarını kesti. Gelişme gündem olurken Canlı yayında tırnak kesme olayı ne ve Canlı yayında tırnak kesen kim, hangi kanalda oldu merak edildi.

Ünlü anketçi canlı yayında tırnaklarını kesti! İzleyicilerden tepki gecikmediÜnlü anketçi canlı yayında tırnaklarını kesti! İzleyicilerden tepki gecikmedi

Dün akşam CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan konuklar da seçimler üzerinde değerlendirmelerde bulunurken, canlı yayına yansıyan bir görüntü büyük tartışma yarattı. Peki, Canlı yayında tırnak kesen kim, hangi kanalda oldu? Canlı yayında tırnak kesme olayı ne?

CANLI YAYINDA TIRNAK KESEN KİM, HANGİ KANALDA OLDU?

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, Dursun Çiçek'in konuştuğu anlarda cebinden çıkardığı makasla tırnaklarını keserken görüntülendi. Bayrakçı'nın yayın sırasında yaptığı hareket özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Hakan Bayrakçı Gündem Haberler

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