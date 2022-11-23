Canlı yayında depreme yakalanan spiker kim? (VİDEO) Canlı yayında depreme yakalanan NTV spikeri!

Canlı yayında depreme yakalanan NTV spikeri kim merak ediliyor. NTV spikeri Buse Yıldırım, Düzce'de 5.9 şiddetinde gerçekleşen ve İstanbul dahil birçok ilde hissedilen depreme canlı yayında yakalandı. O anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Peki, Canlı yayında depreme yakalanan spiker kim? İşte, Canlı yayında depreme yakalanan NTV spikeri!

5.9'dan sonra Düzce beşik gibi! 138 artçı deprem yaşandı, biri fena salladı

Canlı yayında depreme yakalanan spiker kim? NTV spikeri Buse Yıldırım, Düzce'de 5.9 şiddetinde gerçekleşen ve İstanbul dahil birçok ilde hissedilen depreme canlı yayında yakalandı. O anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Peki, Canlı yayında depreme yakalanan spiker kim? İşte, Canlı yayında depreme yakalanan NTV spikeri haberimizde...

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANAN SPİKER KİM?

Deprem esnasında haber sunan NTV spikeri Buse Yıldırım'ın da depreme yakalandığı anlar kameralara yansıdı. Depreme yakalandığı sıralarda "deprem" diye arkadaşlarını uyaran Yıldırım soğuk kanlılığını korudu.

BUSE YILDIRIM KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Buse Yıldırım, Lise eğitimini Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi'nde tamamlamış, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Eğitimi hayatı boyunca CNN TÜRK ve FOX TV gibi kanallarda staj yapan Buse Yıldırım, üniversiteden mezun olduktan sonraHabertürk'te muhabirlik yapmaya başlamıştır. Beyaz TV'de 2015 - 2018 yıllarında sabah ve hafta sonu haberlerini sunan Buse Yıldırım, 2018 yılında NTV'ye transfer oldu.