Canlı yayın yaparken sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi! Camdan yansıyan görüntüler ise olay yarattı!

Canlı yayın platformu Twitch'te 'Kimmikka' kullanıcı adıyla canlı yayın gerçekleştiren yayıncı, canlı yayın sırasında erkek arkadaşıyla ilişkiye girdi. Canlı yayında cinsel ilişkiye giren ikili, camdaki yansımayı hesaba katmayı unuttu ve olanlar oldu.

Olay sonrasında yayıncının Twitch hesabı gerçekleştirilen şikayetler üzerine kapatıldı ve birçok farklı sosyal medya platform üzerinden yayıncıya tepkiler yağdı.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ GELDİ

Canlı yayında cinsel ilişkiye giren kadın, camdaki yansımayı hesaba katmayınca olanlar oldu. Canlı yayın sırasında hayranlarından gelen soruları ve tepkileri geçiştiren Kimmikka'nın hesabı şikayetler üzerine kapatıldı. Twitch platformu üzerinden yasaklanan yayıncının yasağı ise 7 gün olarak belirlendi.

YAYINCI İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ KABUL ETTİ

Twitch platformu üzerinde uygunsuz görüntüler yayınlanmasına sebep olan yayıncıya gelen tepkiler üzerine, canlı yayında cinsel ilişkiye girdiğini kabul etti. Yayıncı, canlı yayın esnasında sarhoş olduğunu ve kontrolü kaybettiğini açıkladı. Twitch platformu üzerinden yasaklanan yayıncının yasağı ise 7 gün sonra yeniden erişime açıldı ve genç kadının takipçisi sayısı 231'den 1.600'e ulaşarak artış gösterdi.