Canlı umudu bulunan enkazda arama yaparken depremle böyle sarsıldılar Gaziantep'te toprak altından 3 kişinin ses geldiği bölgede çalışma yapan ekipler artçı sarsıntı ile panik yaşadı, o anlar kameraya yansıdı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'te 58.

Canlı umudu bulunan enkazda arama yaparken depremle böyle sarsıldılar

Gaziantep'te toprak altından 3 kişinin ses geldiği bölgede çalışma yapan ekipler artçı sarsıntı ile panik yaşadı, o anlar kameraya yansıdı

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'te 58.saatte enkaz altından ses gelmesi üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu esnada yaşanan artçı sarsıntı sebebiyle enkaz üzerindeki kurtarma ekipleri panikle ne yapacağını şaşırdı, o anlar kameraya yansıdı.

Arama kurtarma ekipleri Şehitkamil ilçesi Naci Topçuoğlu Bulvarı Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde enkaz altında kalan 3 kişinin tepki vermesi üzerine seferberlik ilan etti. Enkaz altında ses verenlerin 25 yaşındaki Mustafa Tabur, 28 yaşındaki Ersin Tabur, 65 yaşındaki Mithat Tabur olduğu bildirildi.

Ekipler zaman zaman sessizlik uyarısı yapıp ses dinlemeyi sürdürüyor.

Vinçle beton bloklarını kaldıran, zaman zaman kova ile beton ve kum tahliyesi yapan ekipler öğle saatlerinde artçı sarsıntı ile ne yapacağını şaşırdı. Panik yapan ekipler yandaki hasarlı binanın yıkılmaması için bakışlarını o yöne çevirdi. Tüm bu anlar da İHA ekibi tarafından kaydedildi