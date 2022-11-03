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CANLI Ülke Puanı Sıralaması: (GÜNCEL) Ülke puanı sıralaması güncel 2023!

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CANLI Ülke Puanı Sıralaması: (GÜNCEL) Ülke puanı sıralaması güncel 2023!

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puan sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, canlı ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması güncel hali haberimizde...

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Ülke puanı sıralaması güncel! Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Kullanıcılar, Türkiye'nin ülke puan sıralamasında kaçıncı olduğunu araştırıyor. Ülke puan sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, canlı ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması güncel hali haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması son durum!

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL SIRALAMA

Sıralama Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) 		Katsayı Takım2024-25 Katılım
2023 2022 Fark2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Toplam ŞL AL KL Toplam
1 1Sabit İngiltere İngiltere ( L, K ; LK )22,64218,57124,35721,00015,285101,855 7/74217
2 2Sabit İspanya İspanya ( L, K )19,57118,92819,50018,42811,71488,141 6/74217
3 4artış1 Almanya Almanya ( L, K )15,21418,71415,21416,21413,00078,356 8/84217
4 3azalış1 İtalya İtalya ( L, K )12,64214,92816,28515,71411,35770,926 7/74217
5 5Sabit Fransa Fransa ( L, K ; LK )10,58311,6667,91618,4168,91657,497 5/63216
6 7artış1 Hollanda Hollanda ( L, K )8,6009,4009,20019,2007,90054,300 4/53126
7 6azalış1 Portekiz Portekiz ( L, K )10,90010,3009,60012,9169,66653,382 4/62125
8 13artış5 Belçika Belçika ( L, K )7,8007,6006,0006,6009,40037,400 4/52125
9 9Sabit İskoçya İskoçya ( L, K )6,7509,7508,5007,9003,50036,400 52125
10 8azalış2 Avusturya Avusturya ( L, K )6,2005,8006,70010,4004,50033,600 3/52125
11 11Sabit Sırbistan Sırbistan ( L, K )6,0006,0005,5009,5004,37531,375 2/42125
12 20artış8 Türkiye Türkiye ( L, K )5,5005,0003,1006,7009,00029,300 4/52125
13 17artış4 Norveç Norveç ( L, K )5,3753,7506,5007,6255,50028,750 2/42125
14 16artış2 Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti ( L, K )6,5002,5006,6006,7006,25028,550 2/42125
15 12azalış3 Ukrayna Ukrayna ( L, K )5,6007,2006,8004,2004,70028,500 3/52125
16 14azalış2 İsviçre İsviçre ( L, K )3,9006,4005,1257,7505,25028,425 2/41034
17 18artış1 Danimarka Danimarka ( L, K )4,8755,1254,1257,8004,90026,825 2/51034
18 10azalış8 Rusya Rusya ( L, K ) [3] 7,5834,6664,3335,3004,33326,215 01034
19 19Sabit Hırvatistan Hırvatistan ( L, K )5,7504,3755,9006,0003,37525,400 41034
20 15azalış5 Yunanistan Yunanistan ( L, K )5,1004,9005,1008,0002,12525,225 1/41034
21 22artış1 İsrail İsrail ( L, K )2,6252,3757,0006,7505,75024,500 1/41034
22 21azalış1 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti ( L, K )6,1255,1254,0004,1253,90023,275 3/51034
23 23Sabit İsveç İsveç ( L, K )4,1255,7502,5005,1255,75023,250 2/41034
24 27artış3 Macaristan Macaristan ( L, K )3,2504,5004,2502,7505,87520,625 1/41034
25 25Sabit Romanya Romanya ( L, K )2,3755,8753,7502,2505,25019,500 2/41034
26 24azalış2 Bulgaristan Bulgaristan ( L, K )4,0004,1254,0003,3754,00019,500 1/41034
27 30artış3 Slovakya Slovakya ( L, K )5,1253,0001,5004,1254,50018,250 1/41034
28 28Sabit Polonya Polonya ( L, K )2,2502,1254,0004,6254,75017,750 1/41034
29 26azalış3 Azerbaycan Azerbaycan ( L, K )2,3753,3752,5004,3753,25015,875 1/41034
30 29azalış1 Kazakistan Kazakistan ( L, K )4,2503,3751,0002,8751,12512,625 41034
31 31Sabit Slovenya Slovenya ( L, K )3,1252,0002,2503,0002,12512,500 41034
32 33artış1 Moldova Moldova ( L, K )1,1250,7501,3755,2502,75011,250 1/41034
33 39artış6 Kosova Kosova ( L, K )2,5001,5001,8332,3332,87511,041 1/41034
34 49artış15 Lihtenştayn Lihtenştayn ( K )1,5002,5000,5000,0006,50011,000 1/10011
35 38artış3 Letonya Letonya ( L, K )1,6252,2501,3752,6252,75010,625 41034
36 40artış4 İrlanda İrlanda ( L, K )1,0001,2501,8752,8753,37510,375 1/41034
37 36azalış1 Finlandiya Finlandiya ( L, K )0,8751,6251,3753,7502,62510,250 1/41034
38 34azalış4 Litvanya Litvanya ( L, K )2,6251,6251,6251,7502,37510,000 1/41034
39 41artış2 Ermenistan Ermenistan ( L, K )1,5002,7501,3751,8752,3759,875 1/41034
40 32azalış8 Belarus Belarus ( L, K )5,0002,5001,5000,2500,6259,875 41034
41 35azalış6 Bosna-Hersek Bosna-Hersek ( L, K )2,0001,5002,6251,6252,0009,750 41034
42 37azalış5 Lüksemburg Lüksemburg ( L, K )2,6253,0001,0001,2501,1259,000 41034
43 44artış1 Faroe Adaları Faroe Adaları ( L, K )1,1251,1252,7501,5002,2508,750 41034
44 42azalış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda ( L, K )0,5002,3752,8331,6251,2508,583 41034
45 46artış1 Malta Malta ( L, K )1,5000,7501,5001,8752,6258,250 41034
46 47artış1 Gürcistan Gürcistan ( L, K )1,6252,2501,7501,2501,1258,000 41034
47 45azalış2 Estonya Estonya ( L, K )0,5000,8751,3753,6661,1667,582 31034
48 52artış4 İzlanda İzlanda ( L, K )1,5000,6250,6251,5003,0007,250 31034
49 43azalış6 Arnavutluk Arnavutluk ( L, K )1,0000,7502,0001,6250,8756,250 41034
50 50Sabit Galler Galler ( L, K )1,0001,0001,5001,5001,1666,166 31034
51 51Sabit Cebelitarık Cebelitarık ( L, K )1,0001,0001,6661,2500,8755,791 41023
52 48azalış4 Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya ( L, K )1,0000,5001,7500,6251,6255,500 41023
53 54artış1 Andorra Andorra ( L, K )0,8331,5000,6661,5000,6665,165 31023
54 53azalış1 Karadağ Karadağ ( L, K )0,3751,0001,6250,7501,0004,750 41023
55 55Sabit San Marino San Marino ( L, K )0,5000,0000,5000,1660,8331,999 31023

Güncel ülke puanı sıralamasına göre Türkiye 29.300 puanla 12. sırada yer almaktadır.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI NASIL HESAPLANIR?

2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

Açıklamalar :

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılır.

İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır.

İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Aynı işlem son 5 sezon için tekrarlanır ve toplanır.

Gruplar ve sonrasında;

Galibiyet: 400 puan

Beraberlik: 200 puan

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