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CANLI SANDIK SONUÇLARI 2023: Canlı sandık sonuçlarını izle! İkinci tur sandık sonuçları canlı izle!

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CANLI SANDIK SONUÇLARI 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için Haberler.com Seçim 2023 sayfasından takip edebilirsiniz.

CANLI SANDIK SONUÇLARINI İZLE!

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2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçlarını Haberler.com Seçim 2023 sayfasından takip edebilirsiniz. Bununla birlikte, 2023 ikinci tur seçimleri sabah saat 08:00'de başlıyor 17:00'da sona eriyor. Seçim sonuçları, saat 18.00 itibariyle propaganda yasağı başladı. 24 saat devam edecek yasakta, sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

CANLI SANDIK SONUÇLARI 2023: Canlı sandık sonuçlarını izle! İkinci tur sandık sonuçları canlı izle!

İKİNCİ TUR SANDIK SONUÇLARI CANLI İZLE!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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