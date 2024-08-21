CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir?

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GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI İLK 11

Young Boys Galatasaray maçı 11'i belli oldu:

OUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Young Boys-Galatasaray Maçı, 21 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Young Boys-Galatasaray Maçı, saat 22:00 başlayacak.

GALATASARAY YOUNG MAÇI HANGİ KANALDA

Young Boys ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, TRT 1, tabii kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Young Boys ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Bern'da, Stadion Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE

Canlı maç izle ile bütün maçların heyecanına ekran başından ortak olabilir maç yayıncılarının canlı maç izle bilgileri haberimizin detaylarında yer almaktadır. Bazı platform ve kanallar canlı maç izlemek için üyelik istemektedir. İyi seyirler...

BEİN SPORTS CANLI MAÇ İZLE

Bein Sports canlı maç izlemek için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Bein Sports'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

EXXEN CANLI MAÇ İZLE

Exxen canlı maç izlemek için Exxen platformuna üye olarak Exxen'de yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI İZLE

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ İZLE

S Sport canlı maç izlemek için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından S Sport'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

TİVİBU SPOR CANLI MAÇ İZLE

Tivibu Spor canlı maç izlemek için Tivibu Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Tivibu Spor'da yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

TRT Spor canlı maç izlemek için TRT 1 resmi web sitesini ziyaret edebilir veya televizyondan TRT 1 kanalını canlı olarak takip edebilirsiniz.

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A SPOR CANLI MAÇ İZLE

A Spor canlı maç izlemek için A Spor resmi web sitesini ziyaret edebilir veya televizyondan A Spor kanalını canlı olarak takip edebilirsiniz.

KAAN'IN CEZASI, SANCHEZ'İN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Geçen sezonki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza verilen Kaan Ayhan da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçının ardından yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, Young Boys'a karşı sahaya çıkamayacak.

Transfer görüşmeleri yaptığı için ligdeki Hatayspor ve Konyaspor maçlarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha'nın da yarınki karşılaşmada süre alması beklenmiyor. Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayan sol bek Derrick Köhn'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.