CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Kasım GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!

Canlı maç yayın linkleri merak konusu! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanacak kritik maçların yanı sıra Premier Lig, La Liga, Bundesliga gibi dev liglerin nefes kesen karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bein Sports, EXXEN ve S Sport canlı maç izle alternatifleriyle birlikte Süper Lig ve TFF 1. Lig mücadeleleri de büyük ilgi görüyor. Futbol tutkunları, şifresiz ve HD kalitede yayın yapan platformlar üzerinden maç keyfini doyasıya yaşamak için canlı maç izle linklerini araştırmaya devam ediyor.

CANLI MAÇ İZLE

Canlı maç izle seçenekleriyle futbol heyecanını evinizin konforunda yaşayabilirsiniz. Günün tüm maç yayınları ve canlı yayın bilgileri haberimizin detaylarında yer alıyor. Bazı yayıncı platformlar canlı maç izleme hizmeti için üyelik talep edebilir. Keyifli seyirler dileriz!

EXXEN CANLI MAÇ İZLE

Exxen canlı yayınlarını izlemek için platforma üye olarak giriş yapabilirsiniz. Exxen'de yer alan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupası maçlarını canlı olarak takip edebilir, heyecan dolu karşılaşmaları kesintisiz izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ İZLE

S Sport üzerinden canlı maç izlemek isteyen futbolseverlerin platforma üye olmaları gerekmektedir. Üyelik işlemlerinin ardından S Sport'ta yayınlanan tüm maçları canlı olarak izleyebilir, Avrupa'nın önde gelen liglerindeki mücadeleleri kaçırmadan takip edebilirsiniz.

BEİN SPORTS CANLI MAÇ İZLE

Bein Sports canlı yayınlarıyla futbol keyfini en üst seviyede yaşayabilirsiniz. Platforma abone olarak Bein Sports ekranlarında yayınlanan maçları canlı şekilde izleyebilir, Süper Lig ve Avrupa'daki dev karşılaşmalara anında erişebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI İZLE

Spor Smart canlı yayınlarını izlemek için üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra kanalda yayınlanan tüm spor karşılaşmalarını yüksek görüntü kalitesiyle izleyebilir, futbolun yanı sıra farklı branşlardaki mücadeleleri de takip edebilirsiniz.

TİVİBU SPOR CANLI MAÇ İZLE

Tivibu Spor canlı maç yayınlarını izlemek için platforma üye olarak giriş yapabilirsiniz. Üyelik sonrasında Tivibu Spor ekranlarından Süper Lig, Avrupa Ligi ve birçok önemli organizasyonu canlı izleme fırsatı bulabilirsiniz.

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE

TRT Spor yayınlarını canlı izlemek için kanalın resmi internet sitesini ziyaret edebilir ya da televizyon üzerinden TRT Spor frekansını açabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan yayınlar sayesinde sporun her anını takip edebilirsiniz.

A SPOR CANLI MAÇ İZLE

A Spor canlı maç yayınlarını izlemek için kanalın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya televizyonunuzdan A Spor kanalını açabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig ve diğer önemli organizasyonları canlı olarak izleyebilir, spor gündeminden anında haberdar olabilirsiniz.

16 Kasım Pazar günün maçları

2026 Dünya Kupası Eleme Maçları

• 17:00 Macaristan – İrlanda (Exxen)

• 17:00 Portekiz – Ermenistan (Exxen)

• 20:00 Arnavutluk – İngiltere (Exxen)

• 20:00 Azerbaycan – Fransa (Exxen)

• 20:00 Sırbistan – Letonya (Exxen)

• 20:00 Ukrayna – İzlanda (Exxen)

• 22:00 Nijerya – Demokratik Kongo (TRT Spor)

• 22:45 İsrail – Moldova (Exxen)

22:45 İtalya – Norveç (Exxen)

Diğer karşılaşmalar

• 20:00 Juventus – Genoa (İtalya Kadınlar Serie A / W-Sport)

• 23:00 Velez Sarsfield – River Plate (Arjantin Primera Division / Spor Smart)