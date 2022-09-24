CANLI MAÇ İZLE | S Sport Plus izle! S Sport Plus HD kesintisiz izleme linki! S Sport Plus canlı maç izle!

S Sport Plus'dan maçları ve spor programlarını izlemek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport Plus canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport Plus kanal HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport Plus canlı izle! S Sport Plus canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! Spor Smart şifresiz canlı izleme linki, S Sport Plus canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport Plus canlı yayın izle linki...

S Sport Plus canlı izle linki araştırılıyor. S Sport Plus'den maçları ve spor programlarını izlemek isteyenler, cep telefonu, tablet bilgisayarlarından S Sport Plus canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport Plus HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport Plus canlı izle! Spor Smart canlı izle şifresiz! Spor Smart canlı izle! S Sport Plus şifresiz canlı izleme linki, S Sport Plus canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport Plus canlı yayın izle linki...

S Sport Plus canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. S Sport Plus canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

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S Sport Plus canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan S Sport Plus kanalının frekans bilgileri şöyle:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 12188 MHz.

• Polarizasyon: Vertical (dikey)

• DVB-S2-8PSK

• Symbole rate: 27500 ksym/s

• FEC:5/6

• D-Smart 78. Kanal

• TV+ 77. Kanal

• TiviBu 73. Kanal

• Kablo TV 240. Kanal

• Vodafone TV 11. Kanal

• Modülasyon: 8PSK