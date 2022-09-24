CANLI MAÇ İZLE | GS - İstanbulspor maçı izle! Galatasaray maçı canlı izle!

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Galatasaray – İstanbulspor maçı canlı yayın linki ve ilk 11 bilgileri şöyle;

Galatasaray - İstanbulspor 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele D Smart Smart Spor 77. kanal ekranlarında naklen canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Metehan Baltacı, Abdülkerim, P. van Aanholt, Boey, Midtsjö, Özgür Aksaka, Mata, Barış Alper, Icardi.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Oğuzhan, Mehremic, Okan, Ali Yaşar, Ebert, Dijlan Aydın, Abazaj, Owusu, Guri.