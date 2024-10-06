CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Gaziantep FK Bein Sports 2 canlı izle! Beşiktaş-Gaziantep FK 6 Ekim canlı izle!

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BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK 11'LER AÇIKLANDI

Gaziantep Fk : Dioudis, Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ertuğrul, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke.

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Immobile.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK CANLI İZLE!

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey üstlenecek, 4. hakem olarak Yiğit Arslan görev yapacak. VAR sistemi başında Sarper Barış Saka yer alırken, AVAR'da Mustafa Savranlar bulunacak.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK 6 EKİM CANLI İZLE!

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Beın Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK CANLI İZLEME LİNKİ!