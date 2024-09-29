CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Antalyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
Canlı maç izle! Antalyaspor-Fenerbahçe maçı canlı izlenebilecek mi? Antalyaspor Fenerbahçe maçının HD ve şifresiz yayını olup olmadığı merak konusu oluyor. Futbol severler, bu maçı canlı ve şifresiz izleyebilmek için bilgi arayışını sürdürüyor.
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik karşılaşmanın tarih ve saatini büyük bir heyecanla bekliyor. Bu önemli Süper Lig mücadelesi, sezonun kaderini etkileyecek maçlardan biri olarak görülüyor ve her iki takım taraftarı da sahadan galip ayrılmak istiyor. CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Galatasaray Kasımpaşa maçı şifresiz mi?
ANTALYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ
Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - Dikey
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4