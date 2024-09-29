CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Antalyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik karşılaşmanın tarih ve saatini büyük bir heyecanla bekliyor. Bu önemli Süper Lig mücadelesi, sezonun kaderini etkileyecek maçlardan biri olarak görülüyor ve her iki takım taraftarı da sahadan galip ayrılmak istiyor. CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Galatasaray Kasımpaşa maçı şifresiz mi?

ANTALYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4