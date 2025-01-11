CANLI MAÇ İZLE! 11 Ocak Hatayspor-Ç.Rizespor Bein Sports canlı izle!
Trendyol Süper Lig Hatayspor-Ç.Rizespor maçı hangi kanaldan izlenir merak ediliyor. 11 Ocak günü yayınlanacak olan Hatayspor-Ç.Rizespor maçı canlı izlemek isteyenler, Hatayspor-Ç.Rizespor canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Hatayspor-Ç.Rizespor canlı izleme nasıl olur? Hatayspor-Ç.Rizespor canlı izleme linki!
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HATAYSPOR-Ç.RİZESPOR SAAT KAÇTA?
Hatayspor-Ç.Rizespor maçı, 11 Ocak Cumartesi günü saat 16:00 oynanacak.
HATAYSPOR-Ç.RİZESPOR HANGİ KANALDA?
Hatayspor ile Ç.Rizespor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.