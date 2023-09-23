CANLI İZLE| Türkiye - Japonya maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları voleybol maçı canlı izleme linki var mı, hangi kanalda?

Elemelerde 5'te 5 yapan Filenin Sultanları, altıncı maçında TSİ 13.30'da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Arama motorlarında ise Türkiye - Japonya maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları voleybol maçı canlı izleme linki var mı, hangi kanalda? araması yapıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Japonya'yı yenmesi halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek. Peki, Türkiye - Japonya maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları voleybol maçı canlı izleme linki var mı, hangi kanalda?

TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

13.30 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Japonya'yı yenmesi halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor.

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Brezilya'yı da devirerek üst üste 20'nci galibiyetine uzandı. Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunda üst üste galibiyetler alan Ay-yıldızlılar, Brezilya'yı da 3-0'la geçerek yenilmezlik serisini 20'ye çıkardı. Japonya karşılaşması ise bugün saat 13.30'da başladı.