CANLI İZLE| Türkiye - Brezilya voleybol maçı canlı izle! Filenin Sultanları Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanıyor?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında bugün Brezilya ile karşılaşacak. Arama motorlarında ise Türkiye - Brezilya voleybol maçı canlı izle! Filenin Sultanları Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanıyor? araması yapılıyor.

Türkiye - Brezilya karşılaşması bugün oynanacak. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 10.00'da başlayacak. Peki, Türkiye - Brezilya voleybol maçı canlı izle! Filenin Sultanları Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanıyor?

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE!

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 10.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etti. Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Beşinci maç öncesinde B Grubu'nda milli takım, ev sahibi Japonya ile birlikte 12'şer puanla lider pozisyonunda bulunuyor.

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin voleybol sevdalıları, 22 Eylül Cuma günü saat 10.00'da başlayacak olan bu kritik mücadeleyi heyecanla bekliyor.

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak ve voleybol tutkunları ekrana kilitlenecek.