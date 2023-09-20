CANLI İZLE| Türkiye - Arjantin voleybol maçı canlı izle! Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Arjantin ile karşı karşıya geldi. Arama motorlarında ise Türkiye - Arjantin voleybol maçı canlı izle! Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? araması yapıldı.

Türkiye ile Arjantin mücadele edecek. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 07.00'de başlayacak. Peki, Türkiye - Arjantin voleybol maçı canlı izle! Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

TÜRKİYE - ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 20 Eylül günü saat 07.00'de başladı. Olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Peru'yu da 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve 5'inci Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor. Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.