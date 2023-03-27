CANLI İZLE| TOKİ Tv Tuzla TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Tuzla İstanbul TOKİ kura çekimi izleme linki! Tuzla TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesi kura çekimlerinin başlaması ile birlikte bugün gerçekleşecek olan Tuzla TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte Tuzla TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Tuzla TOKİ kura çekimi izleme linki! Tuzla TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinde kura çekimleri devam ediyor. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Tuzla TOKİ çekilişi ise takip edilmek isteniyor. İşte Tuzla TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Tuzla TOKİ kura çekimi izleme linki! Tuzla TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Tuzla'da kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE ' ye tıklayınız.

İstanbul'da 50 hak sahibi için devam eden "İlk Evim" projesi kura çekimleri de 19 Nisan'da son bulacak.