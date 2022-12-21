CANLI İZLE| TOKİ Tv Hatay TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Hatay TOKİ kura çekimi izleme linki! Hatay TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesi kura çekimlerinin başlaması ile birlikte bugün gerçekleşecek olan Hatay TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte Hatay TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Hatay TOKİ kura çekimi izleme linki! Hatay TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Hatay TOKİ çekilişi ise takip edilmek isteniyor. İşte Hatay TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Hatay TOKİ kura çekimi izleme linki! Hatay TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Hatay ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE ' ye tıklayınız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.