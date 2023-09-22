CANLI İZLE| Seda Sayan Sabahın Sultanı CANLI izle! Seda Sayan Sabahın Sultanı 22 Eylül bugünkü bölüm yayın izleme linki!

Star TV'nin gündüz kuşağı programlarından biri olan "Sabahın Sultanı" adlı program, Seda Sayan'ın sunumuyla büyük bir ilgiyle izlenmektedir. Bugün canlı yayını kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Sabahın Sultanı" programını canlı olarak izlemek için Star TV'nin canlı yayın seçeneğini araştırmaktadır. 22 Eylül'deki "Sabahın Sultanı" programını canlı olarak takip etmek isteyenler için canlı izleme linki araştırması yapılmaktadır. Seda Sayan Sabahın Sultanı CANLI izle!

Sabah kuşağının en sevilen programlarından biri olan Seda Sayan Sabahın Sultanı izleyiciyi her sabah saat 10.00'da Star Tv ekranlarına kitliyor. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği Sabahın Sultanı programını sunan Seda Sayan ise izleyicinin ekranlarda görmekten mutlu olduğu bir isim. Seda Sayan Sabahın Sultanı izleyicileri ise haftaiçi her gün saat 10.00'da yayınlanan Sabahın Sultanı programını canlı izlemek için link arıyor. İşte Seda Sayan Sabahın Sultanı CANLI izleme linki! Seda Sayan Sabahın Sultanı 22 Eylül Canlı izle! Sabahın Sultanı Seda Sayan bugünkü bölüm izleme linki!

SEDA SAYAN SABAHIN SULTANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sabahın Sultanı Seda Sayan hafta içi her gün sabah saat 10.00'da Star TV'de başlıyor. Sabahın Sultanı Seda Sayan Canlı yayın izlemek için Star Tv ekranlarını ve internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. İyi seyirler...

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLADI?

Ekranların fenomen programı, sabahların vazgeçilmezi, bir televizyon klasiği Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezonuyla bomba gibi dönüyor! Sürpriz ve heyecanın yeni sezonda da devam edeceği program 22 Ağustos Pazartesi Star'da canlı yayınla başlıyor. Bugüne dek birçok çifti evlendiren, aileleri ikna eden, yuvalar kuran efsane programda hem yeni hikayeler yer alacak, hem de destanlaşan aşk hikayelerinin devamı gelecek. Yeni yuvaların kurulmaya devam edeceği programda aksiyonun ardı arkası kesilmeyecek! Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği isimler Havvanur-Murat, Emre-Nurgül… Kahramanlarımızın hikayeleri kaldığı yerden devam edecek mi? Yoksa her şey sil baştan mı yazılacak? Sabahın Sultanı Seda Sayan'da fenomen haline gelen, aşk hikayeleriyle ekranların vazgeçilmezi olan isimler merak edilenleri canlı yayında anlatacak. Çarpıcı gelişmeler tüm gerçekliğiyle ekrana gelecek. Suların bir türlü durulmadığı Emre ve Nurgül aşkında neler oluyor? Aileler bir araya gelebildi mi? Nurgül, Emre'nin nişan teklifini kabul edecek mi? Yoksa inatlaşma ve gurur bu aşkın sonu mu olacak? Hepsi ve daha fazlası Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın yeni bölümlerinde yer alacak.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Aysel Gürsaçer 30 Aralık 1962 İstanbul, bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucudur. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu. Son olarak, Star TV'de yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programını sunuyor.