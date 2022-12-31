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CANLI İZLE| O Ses Türkiye canlı izle! O Ses Türkiye yılbaşı bölümü canlı izleme linki! O Ses Türkiye hangi kanalda?

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CANLI İZLE| O Ses Türkiye canlı izle! O Ses Türkiye yılbaşı bölümü canlı izleme linki! O Ses Türkiye hangi kanalda?

Her sene olduğu gibi bu sene de O Ses Türkiye programı heyecanla bekleniyor. Birbirinden başarılı birçok sanatçının sahne aldığı program ise vatandaşların her yılbaşı izlediği programlar arasında yer alıyor. O Ses Türkiye canlı izle! O Ses Türkiye yılbaşı bölümü canlı izleme linki! O Ses Türkiye hangi kanalda? araması yapılıyor.

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Yeni yıla gireceğimiz 31 Aralık akşamında ekranlara gelecek olan O Ses Türkiye programı heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye programını canlı izlemek isteyenler ise O Ses Türkiye canlı izle! O Ses Türkiye yılbaşı bölümü canlı izleme linki! O Ses Türkiye hangi kanalda? aramasını yapıyor.

O Ses Türkiye programını canlı izlemek için Tv8 sitesini ziyaret edebilirsiniz.

O Ses Türkiye yılbaşı programında yer alacak bazı isimler şöyle;

Selin Şekerci -Selçuk Yöntem,

Aslıhan Malbora,

Aytaç Şaşmaz,

Kadir Doğulu - Neslihan Atagül,

Danla Bilic- Cemal Can Canseven,

Chaby Han,

Edis,

KÖFN,

Cemre Baysel,

Melis Sezen,

Ayça Ayşin Turan,

Alina Boz,

Talat Bulut,

Kerem Alışık,

Ebru Şahin,

Onur Buldu,

Bestemsu Özdemir,

Şafak Sezer,

Büşra Pekin,

Nilsu Berfin Aktaş,

Hazal Subaşı

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye bu sene de yılbaşı akşamı ekranlara gelecek.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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