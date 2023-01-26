CANLI İZLE| Müge Anlı Canlı İzle! 26 Ocak Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın! Müge Anlı 26 Ocak canlı izle!

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MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını takip etmek için ATV kanalının internet sitesinden canlı yayına ulaşabilirsiniz.

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı 19 Aralık 1973, İstanbul doğumlu Türk sunucu ve gazetecidir.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.