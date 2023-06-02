CANLI İZLE| Milletvekili yemin töreni canlı izle! Meclis yemin töreni nereden izlenir? Milletvekili yemin töreni canlı izleme linki var mı?

TBMM'de 28. yasama dönemi başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek. Arama motorlarında ise Milletvekili yemin töreni canlı izle! Meclis yemin töreni nereden izlenir? Milletvekili yemin töreni canlı izleme linki var mı? soruları aratılıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre çağrısız toplanacak. Milletvekili yemin töreninin ne zaman olacağı ise araştırılıyor. Peki, Milletvekili yemin töreni canlı izle! Meclis yemin töreni nereden izlenir? Milletvekili yemin töreni canlı izleme linki var mı?

MİLLETVEKİLİ YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE!

Milletvekili yemin töreni canlı izleme linki haberimizin sonunda yer alıyor.

MİLLETVEKİLİ YEMİNİ SAAT KAÇTA?

TBMM'de 28. yasama dönemi bugün başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis'in açılışına katılıp yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip edecek. Erdoğan ise yarın yemin edecek. Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetecek. İçtüzüğe göre, en genç altı milletvekili, geçici olarak katip üyelik yapacak.

TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içecek. Yemin töreninin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" şeklindeki yemini ederek görevlerine başlayacak.