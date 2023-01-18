CANLI İZLE| Milan - Inter ŞİFRESİZ maçı canlı izle! TRT SPOR Milan - Inter maçı canlı izleme linki! Beşiktaş maçı canlı izle!

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MİLAN - INTER MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Milan - Inter maçı TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 10 sezon sonra ligde şampiyon olan Milan, İtalya Süper Kupası hasretine de son vermek istiyor. Daha önce 7 kez zafere ulaşan kırmızı-siyahlılar, son olarak 2016'da kupaya uzanmıştı. Milano ekibi, 2018'de ise Juventus'a 1-0 yenilmekten kurtulamamıştı.