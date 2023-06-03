CANLI İZLE| Meclis TV canlı yayın izle! Meclis Tv canlı izle! Bakanlar belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle!

28 Mayıs seçiminde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başladı.. Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra Anıtkabir'e geçti. Bakanların belli olmasını bekleyenler ise Meclis TV canlı yayın izle! Meclis Tv canlı izle! Bakanlar belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! araması yaptı.

TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Göreve Başlama Töreni için Külliye'ye geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Arama motorlarında ise Meclis TV canlı yayın izle! Meclis Tv canlı izle! Bakanlar belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! araması yapılıyor.

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TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Göreve Başlama Töreni için Külliye'ye geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi siyasi görüşten olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibariyle artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş, millet kesin kararını vermiştir. Türkiye artık yeni bir yola girmiştir. Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım. Yeni kabineyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız. Artık yeni şeyler söylemenin mücadelesini vermeliyiz. Geçmişteki hatalardan ders çıkararak istikbali inşa etmenin gayreti içinde olmalıyız."

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.

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