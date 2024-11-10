CANLI MAÇ İZLE! Galatasaray-Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri ve Bein Sport canlı nasıl izlenir?
Canlı maç izle! Trendyol Süper Lig, Galatasaray-Samsunspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Galatasaray-Samsunspor maçı canlı izleme linki!
Galatasaray- Samsunspor maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray- Samsunspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray- Samsunspor maçı şifresiz mi? Galatasaray- Samsunspor maçı hakemi kim? Galatasaray- Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Galatasaray- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Samsunspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Samsunspor maçı, saat 16:00 başlayacak.
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?
Galatasaray : Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen
Samsunspor : Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji