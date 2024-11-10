CANLI MAÇ İZLE! Galatasaray-Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri ve Bein Sport canlı nasıl izlenir?

Galatasaray- Samsunspor maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray- Samsunspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray- Samsunspor maçı şifresiz mi? Galatasaray- Samsunspor maçı hakemi kim? Galatasaray- Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Galatasaray- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Samsunspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Samsunspor maçı, saat 16:00 başlayacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray : Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen

Samsunspor : Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji