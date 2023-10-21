Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan maçlar yakından takip ediliyor. Bugün oynanacak karşılaşmalar arasında yer alan Konyaspor- Pendikspor maçının detayları ise merak edildi. Peki, Konyaspor – Pendikspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor – Pendikspor maçı saat kaçta, ne zaman?

CANLI İZLE| Konyaspor – Pendikspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor – Pendikspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Konya spor, veya sponsorluk anlaşması gereği TÜMOSAN Konya spor Türkiye'nin Konya şehrinde 1922 yılında kurulan spor kulübü bugün Pendikspor ile karşılaşacak. Futbolseverler ise Konyaspor – Pendikspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor – Pendikspor maçı saat kaçta, ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

KONYASPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig maçı olan karşılaşma saat 16.00'da Bein Sports Max 1 ekranlarında yayınlanıyor.

KONYASPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 21 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.

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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 başlayacak. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

DEPLASMAN YASAĞI OLMAYACAK



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı.

Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak dev karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar tribündeki yerlerini alacaklar. Yaklaşık 4 yıl sonra deplasman seyircisi yasağı kalkmış oldu.