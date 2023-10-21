CANLI İZLE| Konyaspor – Pendikspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor – Pendikspor maçı saat kaçta, ne zaman?
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Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan maçlar yakından takip ediliyor. Bugün oynanacak karşılaşmalar arasında yer alan Konyaspor- Pendikspor maçının detayları ise merak edildi. Peki, Konyaspor – Pendikspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor – Pendikspor maçı saat kaçta, ne zaman?
Konya spor, veya sponsorluk anlaşması gereği TÜMOSAN Konya spor Türkiye'nin Konya şehrinde 1922 yılında kurulan spor kulübü bugün Pendikspor ile karşılaşacak. Futbolseverler ise Konyaspor – Pendikspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Konyaspor – Pendikspor maçı saat kaçta, ne zaman? sorularına yanıt arıyor.
Süper Lig maçı olan karşılaşma saat 16.00'da Bein Sports Max 1 ekranlarında yayınlanıyor.
Karşılaşma 21 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.
Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 başlayacak. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı.
Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak dev karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar tribündeki yerlerini alacaklar. Yaklaşık 4 yıl sonra deplasman seyircisi yasağı kalkmış oldu.