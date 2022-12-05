"İlk Evim" projesi kapsamında Türkiye genelinde, uygun fiyatlı ev sahibi olmak için sosyal konut projesi başladı. TOKİ kura çekimini canlı takip etmek için CANLI İZLE! Konya TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! ulaşmak isteyenler araştırıyor. CANLI İZLE! Konya TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! CANLI İZLE! Konya TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası!

Türkiye'nin her yerinde vatandaşlara sosyal konut imkanı sağlayacak olan projede başvurular tamamlandı. Ardından, her ilde kura çekimleri başladı. CANLI İZLE! Konya TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! araştırılıyor. CANLI İZLE! Konya TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! Kura çekimlerini takip etmek için CANLI İZLE! Konya TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! Detaylar haberimizdedir…

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Yeni haftanın kura takvimine göre 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için kura çekilecek. Konya TOKİ kura çekimi 2 Aralık tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 7 Aralık tarihinde tamamlanacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

TOKİ KONYA'DA HANGİ İLÇELERE KONUT YAPACAK?

TOKİ Konya'da konut yapılacak ilçeler; Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Merkez, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak.

TOKİ KONYA ARSALARI NEREDE VAR?

Konya Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emrigazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydşehir, Tuzlukcu, Yalıhüyük ve Yunak.