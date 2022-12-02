"İlk Evim" projesi kapsamında Türkiye genelinde, uygun fiyatlı ev sahibi olmak için sosyal konut projesi başladı. TOKİ kura çekimini canlı takip etmek için CANLI İZLE! Konya TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! ulaşmak isteyenler araştırıyor. CANLI İZLE! Konya TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! CANLI İZLE! Konya TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası!

Türkiye'nin her yerinde vatandaşlara sosyal konut imkanı sağlayacak olan projede başvurular tamamlandı. Ardından, her ilde kura çekimleri başladı. CANLI İZLE! Konya TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! araştırılıyor. CANLI İZLE! Konya TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! Kura çekimlerini takip etmek için CANLI İZLE! Konya TOKİ kura çekilişi Youtube canlı izleme ve kura takip sayfası! Detaylar haberimizdedir…

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Konya TOKİ kura çekimi 4- 7 Aralık 2022 saat 10:00'da yapılacaktır.

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için E- Devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ YOUTUBE CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İlk Evim İlk İş Yerim projemizde kura törenleri

1-7 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konutun kurasıyla devam edecek. @Toki_Kurumsal yeni kura takvimi ?? pic.twitter.com/UKFB66c3A9 — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) November 28, 2022