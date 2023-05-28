CANLI İZLE| Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması canlı izle! Kılıçdaroğlu açıklaması canlı! Kemal Kılıçdaroğlu konuşması canlı izle!

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ise Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması canlı izle! Kılıçdaroğlu açıklaması canlı! Kemal Kılıçdaroğlu konuşması canlı izle! araması ile yapılıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması canlı izleme linki merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.12, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.88 oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması canlı izle! Kılıçdaroğlu açıklaması canlı! Kemal Kılıçdaroğlu konuşması canlı izle!

KILIÇDAROĞLU BASIN AÇIKLAMASI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçime dair açıklaması saat 21.30'da CHP Genel Merkezi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.12, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.88 oldu.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

ERDOĞAN ÖNDE BAŞLADI

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.12, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.88 olarak açıklandı.