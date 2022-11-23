CANLI İZLE | Karşıyaka-Çatalcaspor canlı izleme linki var mı? Karşıyaka-Çatalcaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

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KARŞIYAKA-ÇATALCASPOR MAÇI CANLI YAYINI VAR MI?

TFF 3. Lig'de oynanacak olan Karşıyaka- Çatalcaspor maçının yayını yok.

KARŞIYAKA-ÇATALCASPORMAÇI HANGİ GÜN?

Karşıyaka- Çatalcaspor Maçı, 23 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

KARŞIYAKA-ÇATALCASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşıyaka- Çatalcaspor Maçı, saat 14:00 başlayacak.

KARŞIYAKA-ÇATALCASPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşıyaka ve Çatalcaspor, karşı karşıya geleceği TFF 3. Lig maçı, İzmir'de, İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.