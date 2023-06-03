CANLI İZLE| Kabine açıklaması canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıklıyor! Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine açıklaması izle!

28 Mayıs seçiminde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başladı.. Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra Anıtkabir'e geçti. Bakanların belli olmasını bekleyenler ise Kabine açıklaması canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıklıyor! Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine açıklaması izle! araması yaptı.

Kabine açıklaması canlı izle araması yapılıyor. TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Göreve Başlama Töreni için Külliye'ye geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Arama motorlarında ise Kabine açıklaması canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıklıyor! Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine açıklaması izle! araması yapılıyor.

KABİNE AÇIKLAMASI CANLI İZLE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi canlı yayında açıklıyor.

TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Göreve Başlama Töreni için Külliye'ye geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi siyasi görüşten olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız." dedi.