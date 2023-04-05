CANLI İZLE| İYİ Parti Grup toplantısı canlı izle! 5 Nisan İYİ Parti Grup toplantısı canlı yayın! İYİ Parti Grup toplantısı canlı izleme linki!
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Bugün gerçekleşecek olan İYİ Parti grup toplantısı vatandaşlar tarafından bekleniyor. Birçok konunun konuşulacağı İYİ Parti grup toplantısının ne zaman olduğu ise merak edilirken vatandaşlar arama motorlarında İYİ Parti Grup toplantısı canlı izle! 5 Nisan İYİ Parti toplantısı canlı yayın! İYİ Parti Grup toplantısı canlı izleme linki! araması yapılıyor.
İyi Parti Grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemde yer alıyor. Bugün gerçekleşecek olan İYİ Parti grup toplantısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında İYİ Parti Grup toplantısı canlı izle! 5 Nisan İYİ Parti Grup toplantısı canlı yayın! İYİ Parti Grup toplantısı canlı izleme linki! araması yapılıyor.
İYİ PARTİ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İYİ Parti grup toplantısı 5 Nisan günü saat 10.30'da başlayacak.