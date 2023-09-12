CANLI İZLE| İtalya - Ukrayna maçı canlı izle! Euro 2024 eleme maçı canlı izleme linki! İtalya - Ukrayna maçı hangi kanalda?

Euro 2024 eleme maçları heyecanı devam ediyor. 12 Eylül'de oynanacak olan İtalya - Ukrayna maçının canlı yayın linki ve yayın saati merak konusu oldu. Maç, S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlandı. Karşılaşma 21.45'te başladı. Bu maç, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılacak 24 ülke takımını belirlemek için düzenlenen eleme maçları kapsamında gerçekleşti.