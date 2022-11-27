CANLI İZLE! Hırvatistan – Kanada maçı canlı izle!

2022 Dünya Kupası F grubunda Hırvatistan ve Kanada karşı karşıya geliyor. Tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan Hırvatistan ve Kanada maçının nereden canlı olarak izleneceği araştırılıyor. Hırvatistan – Kanada canlı izle! Hırvatistan – Kanada maçı canlı izle! Hırvatistan – Kanada Dünya Kupası canlı izle! TRT canlı izle!

2022 Dünya Kupası'nda F grubunda mücadele eden Hırvatistan ve Kanada, Son 16 Tur'una çıkabilmek için karşı karşıya gelecek. Hırvatistan – Kanada maçını izlemek isteyen futbolseverler nereden izleyeceğini merak ediyor. Hırvatistan – Kanada canlı izle! Hırvatistan – Kanada maçı canlı izle! Hırvatistan – Kanada Dünya Kupası canlı izle! TRT canlı izle!

HIRVATİSTAN – KANADA CANLI İZLE

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HIRVATİSTAN – KANADA NE ZAMAN?

Hırvatistan – Kanada maçı 27 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Uluslararası Halife Stadyumu'nda ilk düdükle beraber başlayacak.

HIRVATİSTAN - KANADA İLK 11'LER