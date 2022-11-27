Üye Girişi
Haberi Paylaş

CANLI İZLE! Hırvatistan – Kanada maçı canlı izle!

Gündem Haberleri

CANLI İZLE! Hırvatistan – Kanada maçı canlı izle!

2022 Dünya Kupası F grubunda Hırvatistan ve Kanada karşı karşıya geliyor. Tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan Hırvatistan ve Kanada maçının nereden canlı olarak izleneceği araştırılıyor. Hırvatistan – Kanada canlı izle! Hırvatistan – Kanada maçı canlı izle! Hırvatistan – Kanada Dünya Kupası canlı izle! TRT canlı izle!

Kanada'da Kara Cuma Alışverişi KuyruğuKanada'da Kara Cuma Alışverişi Kuyruğu
Zagreb, Hırvatistan-Çin İş Forumu'na Ev Sahipliği YaptıZagreb, Hırvatistan-Çin İş Forumu'na Ev Sahipliği Yaptı

2022 Dünya Kupası'nda F grubunda mücadele eden Hırvatistan ve Kanada, Son 16 Tur'una çıkabilmek için karşı karşıya gelecek. Hırvatistan – Kanada maçını izlemek isteyen futbolseverler nereden izleyeceğini merak ediyor. Hırvatistan – Kanada canlı izle! Hırvatistan – Kanada maçı canlı izle! Hırvatistan – Kanada Dünya Kupası canlı izle! TRT canlı izle!

Hırvatistan – Kanada maçını TRT ekranlarından şifresiz olarak canlı izleyebilirsiniz. Hırvatistan – Kanada maçını canlı izlemek için buraya tıklayın. (Bağlantı açılmaz ise AdBlock varsa kapatınız)

Hırvatistan – Kanada maçı 27 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Uluslararası Halife Stadyumu'nda ilk düdükle beraber başlayacak.

  • HIRVATİSTAN : Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Perisic, Kramaric
  • KANADA : Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Laryea, Atiba Hutchinson, Eustaquio, Davies, Buchanan, Larin, David
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gündem

Hırvatistan Kanada Gündem Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title