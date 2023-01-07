CANLI İZLE| Hatayspor- Antalyaspor maçı canlı izle! Hatayspor- Antalyaspor maçı canlı izleme linki! Hatayspor maçı canlı izle!

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HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

7 Ocak Cumartesi günü olan Hatayspor- Antalyaspor karşılaşması saat 16:00'da Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE!

Hatayspor- Antalyaspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.