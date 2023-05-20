CANLI İZLE | Galatasaray-Sivasspor CANLI izleme linki var mı? Galatasaray-Sivasspor maçı canlı izle! GS maçı canlı izle! Galatasaray maçı hangi kanal?

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan bir tanesi ise Sivasspor - Galatasaray oldu. Arama motorlarında Galatasaray-Sivasspor CANLI izleme linki var mı? Galatasaray-Sivasspor maçı canlı izle! GS maçı canlı izle! Galatasaray maçı hangi kanal? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

Futbolseverler heyecanla Sivasspor - Galatasaray maçını bekliyor. Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken Galatasaray-Sivasspor CANLI izleme linki var mı? Galatasaray-Sivasspor maçı canlı izle! GS maçı canlı izle! Galatasaray maçı hangi kanal? soruları aratılıyor. İşte maç hakkında merak edilenler...

GALATASARAY- SİVASSPOR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Sivasspor - Galatasaray karşılaşması BeIN Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

İlk 11'ler:

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

Sivasspor : Ali Şaşal, Samba, Caner, Appindangoye, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray- Sivasspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay. VAR hakemi ise Özgür Yankaya.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de oynanacak olan Sivasspor - Galatasaray maçı 20 Mayıs günü saat 19.00'da oynanacak.