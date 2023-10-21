CANLI İZLE| Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izleme linki! GS - BJK derbi maçı nereden izlenir? Galatasaray - BJK maçını nereden izleyebilirim?
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Futbolseverler ise Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izleme linki! GS - BJK derbi maçı nereden izlenir? Galatasaray - BJK maçını hangi kanaldan, nereden izleyebilirim? sorularına yanıt arıyor.
Lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Bugün oynanacak GS - BJK derbisinin yayın linki araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izleme linki! GS - BJK derbi maçı nereden izlenir? Galatasaray - BJK maçını hangi kanaldan, nereden izleyebilirim?
Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 başlayacak. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başlayacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor.
Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakim Ziyech'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yanı sıra Umut Meraş ve Eric Bailly'nin derbide forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.
Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Bakhtiyor, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar