CANLI İZLE| Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izleme linki! GS - BJK derbi maçı nereden izlenir? Galatasaray - BJK maçını nereden izleyebilirim?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Futbolseverler ise Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izleme linki! GS - BJK derbi maçı nereden izlenir? Galatasaray - BJK maçını hangi kanaldan, nereden izleyebilirim? sorularına yanıt arıyor.

Lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Bugün oynanacak GS - BJK derbisinin yayın linki araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izleme linki! GS - BJK derbi maçı nereden izlenir? Galatasaray - BJK maçını hangi kanaldan, nereden izleyebilirim?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?



Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 başlayacak. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başlayacak.

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BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakim Ziyech'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yanı sıra Umut Meraş ve Eric Bailly'nin derbide forma giymesi beklenmiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Bakhtiyor, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar