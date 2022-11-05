CANLI İZLE! Galatasaray – Beşiktaş canlı izle! GS – BJK canlı izle!

Son Dakika! Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı! Galatasaray- Beşiktaş maçı bilet alma ekranı! GS- BJK maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

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GALATASARAY – BEŞİKTAŞ DERBİ CANLI İZLE

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GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray – Beşiktaş maçı 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Beşiktaş maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de ilk düdük ile başlayacak.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray – Beşiktaş maçının Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar uyarcan olacak. Galatasaray Beşiktaş derbisinin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Beşiktaş derbisi, 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de NEF Stadyumu'nda oynanacak.