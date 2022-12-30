CANLI İZLE | Galatasaray basın toplantısı canlı izle! Galatasaray açıklaması canlı izleme linki! GS basın toplantısı nerede yayınlanıyor?
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Sivasspor-Galatasaray maçında Ulvestad'ın Sarı-Kırmızılı ağlara gönderdiği gol, VAR'dan döndü. Yaklaşık 10 dakika incelenen gol, iptal edildi. Galatasaraylı muhabirler ve bazı yazarlar "Neden iptal edildi? Gol nizamiydi" yorumlarını yaptı. Futbolseverler ise Galatasaray basın toplantısı canlı izle! Galatasaray basın toplantısı canlı izleme linki! GS basın toplantısı nerede yayınlanıyor? araması yapıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivas spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçta yaşanan bir pozisyon gündemin zirvesine yerleşti. Olaylı geçen Galatasaray- Sivasspor maçının ardından ise Galatasaray takımı basın toplantısı düzenleyecek. Galatasaray basın toplantısı canlı izle! Galatasaray basın toplantısı canlı izleme linki! GS basın toplantısı nerede yayınlanıyor? İşte detaylar...
GALATASARAY BASIN TOPLANTISI CANLI İZLE!
Galatasaray'ın 14.00'te başlayacak olan GS TV'den veya Galatasaray'ın resmi YouTube kanalından takip edebilirsiniz.