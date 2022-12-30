CANLI İZLE | Galatasaray basın toplantısı canlı izle! Galatasaray açıklaması canlı izleme linki! GS basın toplantısı nerede yayınlanıyor?

Sivasspor-Galatasaray maçında Ulvestad'ın Sarı-Kırmızılı ağlara gönderdiği gol, VAR'dan döndü. Yaklaşık 10 dakika incelenen gol, iptal edildi. Galatasaraylı muhabirler ve bazı yazarlar "Neden iptal edildi? Gol nizamiydi" yorumlarını yaptı. Futbolseverler ise Galatasaray basın toplantısı canlı izle! Galatasaray basın toplantısı canlı izleme linki! GS basın toplantısı nerede yayınlanıyor? araması yapıyor.