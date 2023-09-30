CANLI İZLE| Galatasaray - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı izle!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda yaşanan önemli dakikalar da detaylı bir şekilde aktarıldı. Galatasaray - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı izle!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. Galatasaray - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı izle!
Karşılaşma BeIN Sports ekranlarında yayınlanıyor.
Galatsaray - Ankaragücü maçı 30 Eylül günü oynanıyor.
Karşılaşmayı takip etmek için BeIN Sports ekranlarını ziyaret edebilirsiniz.