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CANLI İZLE| Galatasaray - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı izle!

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda yaşanan önemli dakikalar da detaylı bir şekilde aktarıldı. Galatasaray - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı izle!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. Galatasaray - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı izle!

Karşılaşma BeIN Sports ekranlarında yayınlanıyor.

Galatsaray - Ankaragücü maçı 30 Eylül günü oynanıyor.

Karşılaşmayı takip etmek için BeIN Sports ekranlarını ziyaret edebilirsiniz.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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