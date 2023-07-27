CANLI İZLE| Feyenoord - Villarreal maçı canlı izle! Feyenoord - Villarreal maçı hangi kanalda? Feyenoord - Villarreal nereden izlenir?

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FEYENOORD - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan Feyenoord - Villarreal karşılaşması saat 19:00'da oynanacak.

Feyenoord-Villarreal Maçı Hangi Gün?

Feyenoord-Villarreal Maçı, 27 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Feyenoord-Villarreal Maçı Saat Kaçta?

Feyenoord-Villarreal Maçı, saat 20:00 başlayacak.

Feyenoord-Villarreal Maçı Nerede Oynanacak?

Feyenoord ve Villarreal, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Rotterdam'da, De Kuip Stadyumu'nda oynanacak.

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