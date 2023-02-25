CANLI İZLE| Fenerbahçe- Konyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe- Konyaspor maçı canlı izleme linki var mı, şifresiz mi? FB- Konyaspor maçı izleme linki!

Deprem felaketi nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig, ertelenen Fenerbahçe-Konyaspor maçıyla başlıyor. Sarı-Lacivertliler'de sahaya sürülen ilk 11 ve kulübedeki isimler taraftarları şaşırtırken futbolseverler arama motorlarında Fenerbahçe- Konyaspor maçının canlı izleme linkini arıyor. Fenerbahçe- Konyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe- Konyaspor maçı canlı izleme linki var mı, şifresiz mi? FB- Konyaspor maçı izleme linki!

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından olan Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Maça az zaman kala arama motorlarında Fenerbahçe- Konyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe- Konyaspor maçı canlı izleme linki var mı, şifresiz mi? FB- Konyaspor maçı izleme linki! araması yapıldı.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

25 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe- Konyaspor karşılaşması saat 19:00'da İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Fenerbahçe- Konyaspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE- KONYASPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?



İlk 11'ler:

Fenerbahçe : Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Zajc, Arao, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Valencia.

Konyaspor : Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Cekici, Diouf.

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek. Son oynanan Adana Demir deplasmanında maçın bitş düdüğüyle hakem Ali Palabıyık ile yaşadığı diyalog sonrası kırmızı kart gören Jorge Jesus, 1 maç ceza aldı. 68 yaşındaki hoca konyaspor maçında tribünde olacak. Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oostarwolde, bu karşılaşmada yedekler arasında yer alıyor. Sakatlığını atlatan Brezilyalı savunmacı Luan Peres, maç kadrosuna alınmadı.