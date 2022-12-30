CANLI İZLE| Fenerbahçe basın toplantısı canlı izle! Ali Koç Fenerbahçe basın açıklaması canlı izle! FB basın toplantısı HD izle!
Gündem Haberleri
Sivasspor-Galatasaray maçında Ulvestad'ın Sarı-Kırmızılı ağlara gönderdiği gol, VAR'dan döndü. Yaklaşık 10 dakika incelenen gol, iptal edildi. Galatasaraylı muhabirler ve bazı yazarlar "Neden iptal edildi? Gol nizamiydi" yorumlarını yaptı. Futbol camiasında gündem olan konu hakkında Fenerbahçe Spor Kulubü'de basın toplantısı gerçekleştirecek. Fenerbahçe basın toplantısı canlı izle! Fenerbahçe basın açıklaması canlı izle! FB basın toplantısı HD izle!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivas spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçta yaşanan bir pozisyon futbol gündeminin zirvesine yerleşti. Olaylı geçen Galatasaray- Sivasspor maçının ardından ise Fenerbahçe takımı basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe basın toplantısı canlı izle! Fenerbahçe basın açıklaması canlı izle! FB basın toplantısı HD izle! İşte detaylar...
FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISI CANLI İZLE!
Fenerbahçe'nin basın toplantısı 15.00'te başlayacak. FB TV'den veya Fenerbahçe YouTube resmi YouTube kanalından takip edebilirsiniz.