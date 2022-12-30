CANLI İZLE| Fenerbahçe basın toplantısı canlı izle! Ali Koç Fenerbahçe basın açıklaması canlı izle! FB basın toplantısı HD izle!

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Sivasspor-Galatasaray maçında Ulvestad'ın Sarı-Kırmızılı ağlara gönderdiği gol, VAR'dan döndü. Yaklaşık 10 dakika incelenen gol, iptal edildi. Galatasaraylı muhabirler ve bazı yazarlar "Neden iptal edildi? Gol nizamiydi" yorumlarını yaptı. Futbol camiasında gündem olan konu hakkında Fenerbahçe Spor Kulubü'de basın toplantısı gerçekleştirecek. Fenerbahçe basın toplantısı canlı izle! Fenerbahçe basın açıklaması canlı izle! FB basın toplantısı HD izle!