CANLI İZLE| Fenerbahçe-Başakşehir maçı CANLI izle! Fenerbahçe- Başakşehir maçı canlı izleme linki! Başakşehir maçı canlı izle! FB maçı hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'de 11.haftada karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Başakşehir maçının canlı izleme linki futbolseverler tarafından aratılıyor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Fenerbahçe ile Başakşehir maçının canlı izleme linkini merak ediyor. Fenerbahçe- Başakşehir maçı CANLI izle! Fenerbahçe- Başakşehir maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe- Başakşehir maçı izle!

Fenerbahçe- Başakşehir maçı CANLI izle araması futbolseverler tarafından yapılıyor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Fenerbahçe ile Başakşehir maçının canlı izleme linkini merak ediyor. Fenerbahçe- Başakşehir maçı CANLI izle! Fenerbahçe- Başakşehir maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle!

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Başakşehir maçı 22 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe- Başakşehir maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak olan maç Bein Sports 1 ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE- BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER BELLİ Mİ?

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de maç eksiğiyle 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Başakşehir'i de yenerek iyi giden formunu sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar, Ferdi, İsmail, Crespo, İrfan, Lincoln, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka