CANLI İZLE| Exxen UEFA maçları canlı izleme linki! 1 Kasım Exxen Şampiyonlar Ligi canlı izleme linki! Exxen canlı izle! Exxen UEFA maçı izleme linki!

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ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmalar EXXEN platformunda canlı olarak yayınlanıyor.

1 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI!

Porto- Atletico Madrid| Exxen, CBC Sport,Tv8,5| 20:45

Leverkusen- Club Brugge| Exxen| 20:45

Bayern Münih- İnter| Exxen,Tv8,5| 23:00

Liverpool- Napoli| Exxen, CBC Sport| 23:00

Marsilya- Tottenham| Exxen 23:00

Viktoria Plezen- Barcelona| Exxen| 23:00

Rangers- Ajax| Exxen 23:00

Sporting Lisbon- Frankfurt| Exxen| 23:00

EXXEN CANLI MAÇ İZLE

EXXEN canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. EXXEN canlı maç izleme linki haberimizde yer almaktadır.

EXXEN ŞİFRELİ Mİ?

EXXEN platformunda canlı maç izleyebilmeniz için EXXEN abonesi olmanız gerekmektedir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ EXXEN ÜCRETSİZ İZLEME VAR MI?

Şampiyonlar Ligi maçları Exxen platformunda şifreli olarak yayınlanıyor. Exxen platformunda UEFA maçlarını izlemek isteyenler Exxen'e üye olması gerekiyor. Exxen uygulamasının kullanıcılarına sunduğu 1 haftalık deneme sürümü ile 1 TL karşılığında UEFA maçlarını takip edebilir. Exxen uygulamasına giriş yaparak deneme paketinizi başlatabilirsiniz.