CANLI İZLE| Erdoğan Göreve Başlama Töreni canlı izle! Erdoğan Beştepe konuşması canlı izle! Erdoğan açıklaması canlı izleme linki!

28 Mayıs seçiminde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başlıyor. Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclis'e geldi. Vatandaşlar ise Erdoğan Göreve Başlama Töreni canlı izle! Erdoğan Beştepe konuşması canlı izle! Erdoğan açıklaması canlı izleme linki! araması yapıyor.

Son Dakika: Seçim sonucu kesinleşti! İşte YSK verilerine göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Göreve Başlama Töreni için Külliye'ye geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Arama motorlarında iseGöreve Başlama Töreni canlı izle! Erdoğan Beştepe konuşması canlı izle! Erdoğan açıklaması canlı izleme linki! araması yapılıyor.

ERDOĞAN GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ CANLI İZLE!

Kapıda resmi törenle karşılanan Erdoğan saat 15.00'te geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdimiyle salona girdi. Mazbatasını teslim alan Erdoğan daha sonra kürsüye çıkarak yemin metnini okudu. O anlar Cumhur İttifakı vekilleri tarafından dakikalarca alkışlandı. Yemin metninin okunmasının ardından Bahçeli'nin anonsuyla tüm vekiller ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Marşın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlar eşliğinde Genel Kurul'dan ayrıldı.

Erdoğan, TBMM'deki törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde suhuletle neticelendirdi. 14 Mayıs'ta TBMM'de görev yapacak milletvekillerini belirleyen milletimiz, 28 Mayıs'ta da şahsımıza teveccüh gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de güvenoyu aldığı bu seçim sonrasında 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçireceğiz. Söz verdiğimiz gibi depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12'nci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin kardeşliğine sahip çıkmaya, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz."