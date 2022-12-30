CANLI İZLE | Erden Timur basın toplantısı canlı izle! Galatasaray basın toplantısı canlı izleme linki! Erden Timur basın açıklaması canlı izle!

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Sivasspor-Galatasaray maçında Ulvestad'ın Sarı-Kırmızılı ağlara gönderdiği gol, VAR'dan döndü. Yaklaşık 10 dakika incelenen gol, iptal edildi. Galatasaraylı muhabirler ve bazı yazarlar "Neden iptal edildi? Gol nizamiydi" yorumlarını yaptı. Futbolseverler ise Erden Timur basın toplantısı canlı izle! Galatasaray basın toplantısı canlı izleme linki! Erden Timur basın açıklaması canlı izle! araması yapıyor.