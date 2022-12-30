CANLI İZLE | Erden Timur basın toplantısı canlı izle! Galatasaray basın toplantısı canlı izleme linki! Erden Timur basın açıklaması canlı izle!
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Sivasspor-Galatasaray maçında Ulvestad'ın Sarı-Kırmızılı ağlara gönderdiği gol, VAR'dan döndü. Yaklaşık 10 dakika incelenen gol, iptal edildi. Galatasaraylı muhabirler ve bazı yazarlar "Neden iptal edildi? Gol nizamiydi" yorumlarını yaptı. Futbolseverler ise Erden Timur basın toplantısı canlı izle! Galatasaray basın toplantısı canlı izleme linki! Erden Timur basın açıklaması canlı izle! araması yapıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivas spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçta yaşanan bir pozisyon gündemin zirvesine yerleşti. Olaylı geçen Galatasaray- Sivasspor maçının ardından ise Erden Timur basın toplantısı canlı izle! Galatasaray basın toplantısı canlı izleme linki! Erden Timur basın açıklaması canlı izle! İşte detaylar...
ERDEN TİMUR BASIN TOPLANTISI CANLI İZLE!
Galatasaray'ın 14.00'te başlayacak olan basın toplantısını GS TV'den veya Galatasaray'ın resmi YouTube kanalından takip edebilirsiniz.