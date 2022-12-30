Üye Girişi
Haberi Paylaş

CANLI İZLE | Erden Timur basın toplantısı canlı izle! Galatasaray basın toplantısı canlı izleme linki! Erden Timur basın açıklaması canlı izle!

Gündem Haberleri

CANLI İZLE | Erden Timur basın toplantısı canlı izle! Galatasaray basın toplantısı canlı izleme linki! Erden Timur basın açıklaması canlı izle!

Sivasspor-Galatasaray maçında Ulvestad'ın Sarı-Kırmızılı ağlara gönderdiği gol, VAR'dan döndü. Yaklaşık 10 dakika incelenen gol, iptal edildi. Galatasaraylı muhabirler ve bazı yazarlar "Neden iptal edildi? Gol nizamiydi" yorumlarını yaptı. Futbolseverler ise Erden Timur basın toplantısı canlı izle! Galatasaray basın toplantısı canlı izleme linki! Erden Timur basın açıklaması canlı izle! araması yapıyor.

'Türk futbol tarihinde ilk' diyerek sözlerine başlayan Erden Timur'dan canlı yayında TFF'ye çağrı"Türk futbol tarihinde ilk" diyerek sözlerine başlayan Erden Timur'dan canlı yayında TFF'ye çağrı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivas spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçta yaşanan bir pozisyon gündemin zirvesine yerleşti. Olaylı geçen Galatasaray- Sivasspor maçının ardından ise Erden Timur basın toplantısı canlı izle! Galatasaray basın toplantısı canlı izleme linki! Erden Timur basın açıklaması canlı izle! İşte detaylar...

ERDEN TİMUR BASIN TOPLANTISI CANLI İZLE!

Galatasaray'ın 14.00'te başlayacak olan basın toplantısını GS TV'den veya Galatasaray'ın resmi YouTube kanalından takip edebilirsiniz.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Galatasaray Erden Timur Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title