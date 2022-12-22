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CANLI İZLE| Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret canlı yayın! Asgari ücret canlı takip! Asgari ücret açıklaması canlı izleme linki!

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CANLI İZLE| Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret canlı yayın! Asgari ücret canlı takip! Asgari ücret açıklaması canlı izleme linki!

Asgari ücret konusu vatandaşlar gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde vatandaşlara asgari ücretin bugün açıklanacağını duyurmuştu. Bugün yapılacak olan açıklamayı takip etmek isteyenler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret canlı yayın! Asgari ücret canlı takip! Asgari ücret açıklaması canlı izleme linki! aramasını yapıyor.

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Üç kez bir araya gelen komisyon, uzlaşma sağlayamayınca devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı heyecanla bekliyor. Arama motorlarında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret canlı yayın! Asgari ücret canlı takip! Asgari ücret açıklaması canlı izleme linki! araması yapılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET CANLI YAYIN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını canlı izle ekranına haberimizin altında yer alan kısımdan ulaşabilirsiniz.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Asgari Ücret Gündem Ekonomi Haberler

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