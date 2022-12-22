CANLI İZLE| Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması YouTube canlı izle!
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Asgari ücret konusu vatandaşlar gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde vatandaşlara asgari ücretin bugün açıklanacağını duyurmuştu. Bugün yapılacak olan açıklamayı takip etmek isteyenler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması YouTube canlı izle! aramasını yapıyor.
Üç kez bir araya gelen komisyon, uzlaşma sağlayamayınca devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı heyecanla bekliyor. Arama motorlarında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması YouTube canlı izle! araması yapılıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI CANLI İZLE!
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